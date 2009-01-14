Фирма, выпускающая альбом Валерии, обанкротилась

Кризисный год ударил практически по всем звездам шоу-бизнеса. А певица Валерия, например, может даже лишиться своего еще не выпущенного альбома. По последней информации, фирма, которая должна была выпустить пластинку звезды, разорилась. Весь прошлый год певица Валерия делала громкие заявления о скором выходе её альбома в Англии. Однако в силу разных причин релиз каждый раз откладывался. По последним обещаниям, он должен был состояться в январе нового 2009-го года. Увы, как стало известно, и в эти сроки альбом в английскую торговую сеть не поступит, пишет Filimonka.ru - Под Новый год на нас свалилось множество разных проблем, - пожаловался муж и продюсер Валерии Иосиф Пригожин. - Мы хотели ещё 27 декабря всей семьёй уехать на отдых в Швейцарию. Но детям по ошибке поставили визу с 1 января. В результате мы встретили новый год в Москве с 95-летней бабушкой Валерии. И улетели только утром 1 января. Потом у Валерии на нервной почве случился приступ. Из-за этого чуть не сорвалось её выступление в Лондоне. - Но самое неприятное – возникли проблемы с выпуском альбома Валерии в Англии. Английская компании «Pinnacle Records», которая должна была его выпускать, обанкротилась. Что поделать?! Во всём мире финансовый кризис. Закрываются банки и в Англии, и в Америке. А шоу-индустрия уже давно находится в кризисе. В декабре нам пришло письмо от «Pinnacle Records», в котором сообщалось, что все контракты прекращают своё действие. В связи с этим выход альбома, скорее всего, переносится на март-апрель. Может быть, на февраль. Но до весны он однозначно выйдет. Сейчас мы как раз ищем нового дистрибьютора. У нас планы не меняются. Мы не останавливаемся и продолжаем промоушен в Европе. В стадии обсуждения – контракты с Японией и Грецией. В общем, мы дошли даже до больших результатов, чем ожидали. Главное – чтобы кризис не зашел слишком глубоко, и нам не пришлось бы вообще всё отменять. - Заключил Иосиф Пригожин.