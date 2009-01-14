Несчастная любовь Анны Седоковой

Певица Анна Седокова производит впечатление очень успешной женщины. Даже резкое падение после головокружительного взлета в группе "ВИА Гра" не сломило эту девушку. После ухода из девичьего коллектива, замужества и рождения ребенка певица на какое-то время была забыта всеми. Однако вскоре Анна, уже будучи молодой мамой, вновь замелькала на экранах. Как говорит теперь сама артистка, ее неудачный опыт создания семьи научил многому. К тому же в судьбе бывшей солистки "ВИА Гры" и раньше случались разочарования. О несчастной любви Анна поведала в недавнем интервью газете "Аргументы и факты". "Например, у меня целый год тянулись очень тяжелые отношения с одним человеком, - поделилась певица. - И тут я встретила молодого, известного на всю страну спортсмена. Когда мы пошли знакомиться с его мамой, я решила, что он настроен серьезно. Да и мама его при встрече сказала: "Я всегда знала, что мою невестку будут звать Аня". Тут у меня, конечно, крыша съехала окончательно, и ровно через три недели нашего знакомства я поинтересовалась: "Милый, ну когда же я перевезу к тебе свои вещи?" После чего мой милый испугался и след его простыл". Как известно, брак певицы с футболистом Валентином Белькевичем тоже оказался неудачным. Анна устала от постоянных измен мужа и подала на развод, оставшись в итоге одна с маленькой дочкой. "Не мне судить тех, кто закрывает глаза на измену, но я не смогла так жить, - говорит артистка. - Не хочу делать вид, что я слепа. Возможно, я глупа - во всяком случае, моя мама так считает. Но мне кажется, надо использовать сейчас все имеющиеся попытки. И когда поймешь, что налюбилась, настрадалась, а половинка так и не найдена, можно вернуться к первому варианту и мудро закрывать глаза".