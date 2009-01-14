Экс-солистку группы «ВИА Гра» выгнали с работы

Украинский телеканал СТБ отстранил сексапильную экс-солистку группы «ВИА Гра» Надежду Мейхер от ведения телешоу «Невероятные истории любви». - Сейчас у меня каникулы, потом займусь сольной карьерой, - говорит певица. Расставание оформили традиционно для таких случаев - по обоюдному согласию сторон, в связи с истечением срока действия контракта. - Я давно мечтала заняться собственной карьерой и рада переменам в жизни, - говорит певица, - сейчас я устроила для себя каникулы, поскольку работа на телевидении весьма изматывающая, ближе к весне займусь исключительно сольной карьерой. Телеканал СТБ уже объявил об открытой вакансии на ведущую этого проекта. Продюсеры признались, что видят в новом лице звезду эстрады или кино.