Джерри Холливелл бросила русского любовника

Английская тусовщица еще не так давно известная как солистка группы «Спайс герлз» Джерри Холливелл предпочла российского миллионера Евгения Лебедева английскому бизнесмену. «Перчинка» около года встречалась с известным в светских кругах Великобритании Евгением Лебедевым. Они вместе появлялись на звездных вечеринках, Евгений тратил на Джерри кучу денег, одаривая ее бриллиантами. Но вскоре парочка рассталась. И Холливелл совсем скоро выйдет замуж. Так считает все ее окружение. Новый возлюбленный Джерри - владелец одного из лондонских клубов Ник Хаус. Они часто проводят выходные в Европе, а сейчас находятся в Париже, проживая вместе в одном номере в отеле «Ритц». На днях 35-летняя Холливелл провела несколько часов в ювелирном магазине, выбирая мужские обручальные кольца. Приближенные к певице говорят, что Джерри рассталась с 26-летним Евгением Лебедевым из-за того, что он не хотел серьезных отношений. А по некоторым сведениям, Холливелл не понравилось, что из-за кризиса ее русский любовник стал более экономным.