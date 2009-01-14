Бритни Спирс покончила с прошлой жизнью

Бритни Спирс окончательно рассталась со своим прошлым. Теперь, когда она переехала из своего старого дома в пригороде Лос-Анджелеса, можно уверенно сказать: в жизни артистки начинается новый период. Особняк стоимостью 7,1 миллиона долларов певице мог напоминать только о плохом. Именно из этого дома год назад ее увезли на "скорая" и госпитализировали. Именно там разворачивались драматические события, шокировавшие весь мир. К счастью, после серии странных выходок и опасных приключений жизнь певицы стала налаживаться, а от напоминающего о не самых приятных годах жизни Спирс дома решено было избавиться. Разрешение на продажу дома официальный опекун Бритни, ее отец Джейми Спирс получил еще в июне. Теперь певица строит новый дом, а пока идут работы, она сняла роскошный особняк стоимостью в 9 миллионов долларов. Спирс уже переехала в новый дом. Об этом она написала и в своем блоге: "Только что привезла моих детишек в наш новый дом, и им очень понравилось, - делится звезда. - Не могу дождаться, когда туда перееду". Новое жилище певицы располагается в Лос-Анджелесе в престижном районе Калабасас, пишет Us Weekly. Съемный дом станет местом обитания звезды, пока поблизости идет строительство ее собственного дома. Нынешний временный дом звезды может похвастаться 10 000 квадратных футов площади, садами, где смогут играть сыновья Бритни, бассейном с мозаичным дном и роскошными интерьерами. В доме наличествуют библиотека, камин, лифты, собственный кинотеатр и множество помещений для гостей.