Почему Гвердцители рассталась с мужем

Тамара Гвердцители вот уже более трех лет имеет статус разведенной женщины. Брак с хирургом Сергеем Амбатьело на сегодняшний момент остается последним в биографии певицы, ведь снова связывать себя семейными узами звезда не спешит. Знакомство этой пары было очень романтичным. Больная певица, напичканная антибиотиками, попала к врачу, который взглянул в глаза звездной пациентке и влюбился. Чувство оказалось взаимным, и вскоре пара официально оформила отношения. Однако этот союз оказался непрочным. Как говорила мамы певицы, супруги были слишком разными людьми. О разводе артистка предпочитала особенно не распространяться. Но теперь, когда с момента окончательного расставания с последним супругом прошло несколько лет, Гвердцители наконец открыла причину семейного краха. Когда-то говорили, будто муж ревновал к сцене и злоупотреблял спиртным. Якобы это и привело пару к разводу. Впрочем, на самом деле все оказалось просто: ушла любовь. "Ученому, который смог бы объяснить, почему уходит любовь, дали бы Нобелевскую премию - настолько человечество было бы ему благодарно, - так сейчас отвечает на вопрос о разводе Гвердцители. - Все мы избежали бы больших страданий. Есть несколько песен на французском языке о том, как умирает любовь. Я думаю, любая женщина от 20 до 90 лет испытала эту драму, эти мучения. Не надо лукавить и говорить, что финал отношений легко пережить… Я не видела ни одного нормального человека, который бы безболезненно расставался со своим любимым человеком". Несмотря на пережитые страдания, певица не теряет надежды вновь обрести счастье. "Вера есть, - призналась артистка в интервью газете "Аргументы и факты". - Надежду в людях не убить. Я думаю, что не перевелись хорошие мужчины, у которых есть потребность в дамах сердца… Но сегодняшние нравы меня несколько смущают. Нет порывов души, нет настоящих чувств, все подделано, виртуально, поэсэмэсились, провели вместе ночь - и гудбай. Женщина не может быть доступной и для общего пользования. Это против природы! Сегодня многие ведут себя хабалисто, вульгарно, некрасиво. А в женщине должна быть заложена некая недоступность..."