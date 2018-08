Песня Мадонны в рейтинге худших кавер-версий

Британская компания Churchill Insurance составила хит-парад худших кавер-версий всех времен. В список, который возглавил канадский актер и музыкант Уильям Шатнер, исполнивший композицию группы The Beatles "Lucy in the Sky With Diamonds", попали десять версий популярных песен. Вторую строчку хит-парада занимает кавер-версия песни группы The Arrows "I Love Rock'n'Roll", спетая американской поп-певицей Бритни Спирс. На третьем месте расположился участник британского реалити-шоу Pop Idol Гарет Гейтс, который исполнил композицию американского автора и исполнителя Нормана Гринбаума "Spirit in the Sky". Оригинал этой песни был записан Гринбаумом в 1969 году. Гейтс также занял и седьмое место хит-парада худших кавер-версий, которое досталось ему за перепевку хита 1965 года "Unchained Melody", авторами которого являются американские музыканты Алекс Норт и Хай Зарет. Кроме того, в десятку попали Мадонна и Келли Осборн, а также Александра Берк и другие исполнители, ставшие известными благодаря участию в музыкальных реалити-шоу. Мадонна была отмечена за свою версию фолк-рок песни Дона Макклина "American Pie" и заняла шестое место, а дочь Оззи Осборна Келли, оказавшаяся на четвертой позиции, - за кавер на второй сингл Мадонны "Papa Don't Preach". Победительница реалити-шоу "X Factor" Александра Берк заняла десятое место со своей версией песни "Hallelujah" Леонарда Коэна. Отметим, что в декабре эта же песня в исполнении Берк заняла первую строчку в американском списке 40 лучших композиций.