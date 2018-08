Вокалист Slipknot выпустит сольный альбом

Лидер американской группы Slipknot Кори Тэйлор намерен выпустить дебютный сольный альбом, сообщает Gigwise. Музыкант начнет подготовку пластинки, у которой пока нет рабочего названия, сразу после завершения американского турне группы. Тейлор рассказал, что у него уже готова часть материала для диска, звучание которого он описал, как "смесь Foo Fighters с Social D с добавлением музыки Джонни Кэша". Он заявил, что в альбом войдут быстрые хард-рок композиции с вкраплениями кантри. Напомним, что новый альбом Slipknot "All Hope Is Gone" вышел в августе 2008 года, а последняя пластинка сайд-проекта Тейлора Sour Stone – "Live in Moscow" - в августе 2007 года. Все треки для этого релиза были записаны во время выступления Sour Stone в Москве.