«Пара Нормальных» завоевали азиатский эфир!

Популярность группы «Пара Нормальных» действительно не знает границ. Это является прямым доказательством того, как хорошая музыка и позитивные артисты могут влиять на мнение зрителей, одуревших от «поющих трусов» разного фасона и расцветок. Песни из дебютного альбома группы уже вовсю транслируются на российских телеканалах и в эфире радиостанций, не покидая первые двадцатки рейтингов. А вот в далеком Кыргызстане песня «Happy End» уже почти две недели от начала нового года уверенно держится на первом месте. Об этом красноречиво свидетельствует рейтинг кыргызского радио «Хит-ФМ» 105,6 FM Бишкек. На 5 процентов от «Пара Нормальных» отстает Павел Воля с хитом «Маме» и на 7 процентов – группа Hi-Fi с новой песней «Мы не Ангелы». Таким образом, участники группы «Пара Нормальных» всерьез подумывают о том, что, учитывая вектор продвижения популярности, не лишним будет ознакомиться с азиатскими языками – китайским, а после, возможно, и японским.