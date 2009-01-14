Фабрикантов отпустили на каникулы

Участники «Фабрики зірок-2» в новогодние праздники реально столкнулись с изменением своего статуса. Обычные талантливые юноши и девушки, участвовавшие в телешоу, теперь стали настоящими звездами. И новогодняя ночь лишний раз убедила их в этом. после выступления на главной сцене страны на Майдане Незалежности, группа РЕАЛ О, дуэт Дантес&Олейник и Влад Дарвин были приглашены в подкативший на Майдан белый лимузин, где их ожидала Наталья Могилевская. Она решила устроить своим подопечным новогоднюю прогулку по Киеву. Встречать Новый год они отправились не в ресторан, а… на одну из самых высоких точек столицы – Парк славы. По пути начинающие артисты вручили Наталье подарок – сборник самых памятных для всех фотографий, на которых запечатлен весь путь артистов - от кастингов до последних концертов. Когда лимузин прибыл на место, Наталья объяснила фабрикантам цель их путешествия: « Я привезла вас сюда не просто так... За последнее время вы достигли многого в шоу-бизнесе. Посмотрите на город, который поднял вас на эту высоту - он вас знает, и теперь вам осталось самое главное - чтобы он полюбил вас!» С этими словами фабриканты и их продюсер подняли бокалы с шампанским и встретили новый год. Буквально на следующий день Наталья Могилевская отправилась в путешествие в Индию, а фабриканты впервые за полгода получили творческую передышку – каникулы до 20 января. Лена Мицуки и Владимир Дантес на каникулы уехали в родной Харьков, где с радостью пожинают плоды своей популярности – они весело проводят время в клубах, общаются с друзьями и, что особенно приятно, их приглашают на мероприятия, не берут денег за вход, и называют их гордостью города. А Алиса Тарабарова проводит каникулы дома в Херсоне и тяготится свалившейся на нее славой. То, что ее узнают, смущает молодую артистку, и она на каникулах почти не выходит из дома. Каникулы окончатся быстро, и уже в последнюю неделю января фабриканты вновь выйдут на сцену в качестве полноправных звезд, стать которыми им помогла «Фабрика зірок-2».