Ирина Журавская стала самой сексуальной девушкой планеты

Самой сексуальной девушкой планеты стала Мисс Украина-2008, киевлянка, племянница заместителя председателя Киевской горгосадминистрации (КГГА) Виталия Журавского, 18-летняя Ирина Журавская. Как сообщилa пресс-службa КГГА, в результате опроса журнала Global Beauties она заняла первое место в конкурсе The Sexiest Woman Alive 2008. Ведущие кино- и театральные критики, специалисты в сфере модельного бизнеса определили 32 самых сексуальных девушки планеты. Среди них преимущественно участницы конкурсов "Мисс Мира-2008", "Мисс Вселенная-2008". "Этот результат - не случаен. Во время конкурса "Мисс Мира-2008" в смс-голосовании на сайте "Мисс Мира" Ирина постоянно занимала первые позиции. Кроме того, красота украинских девушек действительно исключительная. И наконец это признал весь мир. Это невиданный для Украины успех. Этим стоит гордиться", - отметил Журавский и добавил, что этот результат стал своеобразным подарком ко дню рождения Ирины, которой 14 января исполняется 19 лет. Напомним, 24 апреля прошлого года Ирина Журавская завоевала титул "Мисс Украина-2008". Она также является обладательницей титула "Мисс-Интернет" и звания вице-мисс конкурса "Мисс Донбасс Open - 2007".