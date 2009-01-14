Украина не попала в номинанты на Оскара

Американская Киноакадемия сократила до девяти список картин, которые смогут претендовать на Оскар в категории «Лучший иностранный фильм». В списке оказались фильмы «Реванш» (Австрия), «The Necessities of Life» (Канада), «Класс» (Франция), «Комплекс Баадер-Майнхоф» (Германия), «Вальс с Баширом» (Израиль), «Отъезды» (Япония), «Tear This Heart Out» (Мексика), «Фотографии Марии Ларссон» (Швеция) и «Три обезьяны» (Турция). Напомним, что Украину в этом состязании должен был представлять фильм «Иллюзия страха» Арександра Кириенко. Выбор претендентов на Оскар в номинации «Лучший иностранный фильм» проводится в два этапа. На первом специальная комиссия, состоящая из нескольких сотен членов Киноакадемии, называет шесть кандидатов, к которым прибавляются еще три, выбранные руководством так называемого комитета по иностранным фильмам. Чуть позже проводится новое голосование среди членов Киноакадемии Лос-Анджелеса и Нью-Йорка, которое и определяет короткий список из пяти картин. Победитель будет назван на торжественной церемонии 22 февраля 2009 года.