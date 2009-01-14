Кейт Бланшетт хочет сыграть больную раком

Знаменитая актриса Кейт Бланшетт давно хочет сыграть главную роль в фильме по графическому роману «Cancer Vixen: A True Story». Это своеобразная автобиография художницы Марисы Марчетто, которая сейчас живет в Нью-Йорке и рисует для журналов The New Yorker и Glamour. Пять лет назад Марчетто начала борьбу с раком груди, что примечательно – не имея медицинской страховки. Обнаружив опухоль в груди накануне свадьбы, художница не пала духом, а умудрилась ходить на химиотерапию в туфлях на высоком каблуке и успевать как в больницы, так и на показы домов мод. Права на экранизацию книги Кейт Бланшетт приобрела уже давно. По словам актрисы, самое трудное — это найти режиссера, способного справиться с книгой, написанной и с драматизмом, и с долей иронии — о всех ужасах, с которыми сталкиваются больные раком, Марчетто рассказала с юмором. Если Бланшетт сможет осуществить задуманное, то сама же и снимется в главной роли.