Жена Высоцкого не пришла на концерт памяти мужа

Первая супруга великого барда Иза Высоцкая отказалась побывать на концерте памяти Владимира Семеновича, который пройдет в Екатеринбурге в конце января. В ответ на приглашение организаторов Иза Константиновна отрезала: - Мне не нужно этих официальных памятей, никаких. У меня память вечная, личная, в соответствии с моим веком! 71-летняя актриса нижнетагильского Театра драмы добавила, что ей не по душе, когда перепевают песни ее бывшего супруга, сообщает Life. - Мне нравится сам Высоцкий, очень нравится, - заявила Иза Константиновна. - А остальные... Может, кто-то и поет его песни мило, тактично, но большинство идут по пути подражания и абсолютного копирования. Это ужасно!