Латвия ищет средства для участия в «Евровидении 2009»

Латвия, возможно, все таки примет участие в международном музыкальном конкурсе Евровидение, который в этом году пройдет в Москве, сообщают представители Латвийского телевидения (Latvijas Televīzija, LTV). В конце прошлого года, в связи с решением правительства о сокращении госдотаций LTV на 2,4 млн. латов, Евровидение попало в список проектов, от которых Латвии в условиях кризиса нужно было отказаться. Однако теперь, благодаря широкому общественному резонансу и поддержке многих организаций, появилась надежда на то, что Латвия все таки сможет принять участие в музыкальном конкурсе, пишет Biznews.lv. Сейчас Латвийское телевидение рассматривает возможности привлечения необходимого финансирования, а также проводит переговоры с возможными спонсорами.