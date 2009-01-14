Сестра Жанны Фриске станет психологом

Сестра певица Жанны Фриске, как известно, недавно уволилась из группы «Блестящие». Однако, несмотря на то, что карьеры певицы не сложилось, артистка и не думала расстраиваться по этому поводу. Вместо плясок на сцене она выбрала что называется, более фундаментальную науку. Наташа Фриске планирует стать психологом. Напомним, что девушка уже имеет одно высшее образование. Она – юрист. Однако Наталья решила не останавливаться на достигнутом и собирается снова поступать в институт по специальности психология. Так что не за горами то время, когда Жанна Фриске будет иметь, что называется, собственного семейного психолога.