Дженнифер Лопез устроит распродажу своего нижнего белья

Известная латиноамериканская поп-певица Дженнифер Лопез планирует устроить распродажу своей новой линии нижнего белья, которая была продемонстрирована публике бразильской супермоделью Аной Беатриз Баррос, сообщает sindhtoday.net. По словам Джей Ло, ее творение, созданное под брендом JLo, обещает удобство, комфорт и сексапильность женщинам. Видно, что Дженнифер с головой погрузилась в работу. Зарубежные СМИ пишут, что брак Лопез и Марка Энтони находится на грани распада. Слухи о том, что у звездной пары не все так гладко, как кажется на первый взгляд пошли после того, как Джей Ло пришла на премьеру фильма «Загадочное дело Бенджамина Баттона» (Curious Case of Benjamin Button) без обручального кольца, сообщает hollyscoop.com. У пары есть годовалые двойняшки Макс и Эмми.