Сергей Кристовский в Новогодние каникулы снял клип

Сергей Кристовский из группы «Уматурман» в новогодние каникулы не только отдыхал, но и работал над первым сольным клипом. Съемки видео на песню «Снегопад» прошли под руководством режиссера Евгения Курицына, в них приняли участие Владимир Кристовский, Анна Плетнева, Ирина Забияка, Алексей Романов, Елка, группа «Игра слов», сообщает Intermedia. Все артисты с удовольствием согласились участвовать в съемках, тем более что ничего не надо было делать специально. Сценария как такового не было – сюжет ролика подразумевал только теплое общение друг с другом. Часть съемок проходила на улице, где ребята жарили шашлык, играли в снежки и водили хороводы.