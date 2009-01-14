Модельер Валентино оштрафован на сумму 33 млн евро

Отделение итальянского финансового ведомства в столичной области Лацио предъявило всемирно известному модельеру Валентино Гаравани штраф на сумму 33 миллиона евро, сообщили в среду итальянские СМИ. По их сведениям, представители ведомства рассматривают как фикцию налоговую резиденцию дизайнера в Лондоне. В этой связи они обязали уплатить его 33 миллиона евро штрафа, а его делового партнера Джанкарло Джамметти - 22 миллиона. Реакция модного дома не заставила себя долго ждать. В распространенном сообщении говорится, что уже более 10 лет назад Гаравани и Джамметти перевели все свои интересы и резиденцию в Лондон. "Ранее такая их позиция уже становилась объектом проверок и была сочтена совершенно законной", - отмечается в документе, в котором подчеркивается, что стилист и его партнер готовы предоставить налоговым службам все необходимые сведения. Помимо Валентино, в "поле зрения" финансового ведомства попали певцы Умберто Тоцци и Литтл Тони, которые являются резидентами за границей и, соответственно, не платят налоги в Италии или платят их частично. За предполагаемую неуплату налогов штраф Тоцци составит 3,4 миллиона евро, Литтл Тони должен будет заплатить примерно 250 тысяч евро. Ранее интерес ведомства уже вызывали знаменитости. В том числе, многократный чемпион мира по мотогонкам Валентино Росси, стилисты Dolce&Gabbana, легендарный тенор Лучано Паваротти.