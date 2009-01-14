Red Hot Chili Peppers записали трек для альбома Окенфолда

Несмотря на то, что участники американской рок-группы Red Hot Chili Peppers решили не записывать новый студийный альбом, они все же вернулись в студию, чтобы поработать над пластинкой другого артиста. Известный ди-джей и продюсер Пол Окенфолд (Paul Oakenfold) сообщил, что недавно рокеры записали композицию, которая войдет в его новый альбом. «Я работаю над треком, который я записал совместно с Red Hot Chili Peppers, - заявил Пол, - Сейчас я пытаюсь найти стиль своего нового альбома – я хочу, чтобы пластинка была более ритмичной и сильной».