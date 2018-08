Даффи перепела песню Пола МакКартни

Опубликован трек-лист новой компиляции из серии «War Child», выпускаемой одноименной благотворительной организацией, которая помогает детям-жертвам военных действий по всему миру. В записи диска приняли участие такие известные исполнители, как Franz Ferdinand, Даффи, Elbow, Scissor Sisters, Руфус Уайнрайт и другие. Особенностью нового сборника стало то, что ее участникам было предложено записать песню одного из своих главных музыкальных гуру - с полного согласия последних. На диске под названием «Heroes» можно будет обнаружить хит Пола МакКартни «Live And Let Die» в исполнении Даффи, «Search And Destroy» Игги Попа в изложении Peaches и новую версию «Straight To Hell» The Clash - в прочтении Лили Аллен. Yeah Yeah Yeahs перепели песню The Ramones «Sheena Is A Punk Rocker», Franz Ferdinand выбрали «Call Me» Blondie, а Elbow перезаписали «Running To Stand Still» своих кумиров U2. Альбом «War Child» будет издан 16 февраля. Первоначально сборник планировалось выпустить еще осенью прошлого года, однако его релиз пришлось перенести, поскольку желающих принять участие в проекте оказалось гораздо больше, чем предполагалось. Все вырученные от продажи диска средства будут использованы в рамках благотворительных программ по защите детей в зонах военных конфликтов и улучшению условий жизни малолетних беженцев и их семей.