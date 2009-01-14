Юрий Бардаш украл идею у Могилевской? (Смотреть ВИДЕО)

Известный продюсер эпатажной группы "Quest Pistols" сплагиатил не менее известного продюсера - Наталью Могилевскую, и запустил собственное реалити-шоу под названием "Любовь и Музыка". Проект обещает раскрыть все тайны шоу-бизнесовой кухни. Впервые в Украине у зрителей появится возможность увидеть весь процесс создания поп-группы. Восемь девушек, отобранные из восьмиста перетенденток, попробуют покорить музыкальный Олимп и доказать, что они лучшие. Именно эти бедным девчушкам придется побывать в аду шоу-бизнеса. Увидеть как Юра Бардаш опустит участниц в ад можно на телеканале М1. Кроме прочего, можно будет узнать всё о первых успехах и разочарованиях, секретах уже известных звезд и коварных интригах их продюсеров. Реалити-шоу "Любовь и музыка" стартовало сегодня и будет транслироваться по будням в 14.45.