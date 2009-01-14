Дженнифер Лопез бьет Марка Энтони

Популярный американский журнал Star в своем новом выпуске опубликовал статью о браке известной певицы Дженнифер Лопез (Jennifer Lopez) и Марка Энтони (Marc Anthony). По словам источников, супруги не могут ладить друг с другом и ссоры в их доме доходят до рукоприкладства. «Они сильно любили друг друга, - говорит источник, - Но теперь в их доме настоящая война. Они дерутся, кричат и ругаются. Страстные отношения всегда заканчиваются жестокой руганью. Дженнифер не может держать себя в руках и постоянно бьет Марка». Помимо этого, Star утверждает, что певица постоянно созванивается со своим бывшим возлюбленным Дидди (Diddy), который успокаивает ее и дает советы.