Иракли, наконец-то, нашел девушку своей мечты

Певец Иракли, наконец-то, выбрал девушку для участия в создании своего нового альбома. Напомним, что парень пытался отыскать посредством интернета самую-самую, которая украсит обложку его новой пластинки. Поиски увенчались успехом. Накануне Новогодних праздников Иракли назвал имя это загадочной девушки. На днях, в одном из московских ресторанов состоялся грандиозный финал конкурса «Стань девушкой с обложки альбома Иракли». В довольно дружеской обстановке Иракли пообщался с финалистками за бокалом шампанского. Особо стоит отметить, что встреча была более чем неформальная. Поэтому даже самые стеснительные из участниц через некоторое время общались с певцом, как со своим старым приятелем, задавая ему довольно откровенные и даже слегка компрометирующие вопросы. Надо отдать должное и Иракли, который запросто отвечал своим слушательницам и ничуть не смущался. Ну и, конечно, главной интригой вечера стало объявление имени победительницы. Той, которая примет участие в фотосессии для нового альбома Иракли. Ей стала красавица-брюнетка Инга Петросян. Остальные девушки тоже не ушли без подарков. Они получили стильные сувениры и фотографии со своим любимым артистом.