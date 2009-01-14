Леонардо ди Каприо спешит на инаугурацию

Голливудский актер и голубоглазый символ вечного "Титаника" Леонардо ДиКаприо пересечет Атлантический океан, чтобы попасть на инаугурацию Барака Обамы, сообщает сайт superiorpics.com. Торжество в честь вступления в должность нового президента Америки состоится 20 января, пишет "МК". Актер будет в Англии на премьере фильма "Дорога перемен" (Revolutionary Road) – как раз в это время в Вашингтоне будут готовиться к "большой тусовке", посвященной историческому событию – инаугурации 44-го президента США. "Я изо всех сил постараюсь приехать на торжество. По крайней мере, приложу к этому все усилия", – пообещал Леонардо ДиКаприо Белому дому.