Федор Бондарчук создает в интернете новую социальную сеть

Известный режиссер Федор Бондарчук ищет партнеров для своего интернет-проекта Krolik.ru, заявленные инвестиции в развитие которого - около 8 миллионов долларов - сопоставимы с самыми высокобюджетными проектами рунета. В проекте уже участвует компания Creative Media Полины Дерипаски и Дарьи Жуковой, пишет в четверг газета "Коммерсант". По данным издания, предложение инвестировать в портал получили владельцы фонда Russian Media Ventures (RMV) и президент группы "Онэксим" Михаил Прохоров. Проект Krolik.ru был заявлен в прошлом году как социальная сеть, которая должна была привлечь любителей и профессионалов кино. Как рассказал Бондарчук, сейчас в библиотеке проекта уже есть 200 профессиональных короткометражных фильмов, в том числе студентов ВГИКа, продолжительностью от 30 секунд до 3 минут. "Предполагается, что они будут выкладываться на сайт, на котором будут проходить мастер-классы c моим участием, Никиты Михалкова и других режиссеров", - поясняет режиссер. По его словам, монетизировать проект предполагалось главным образом благодаря его выходу на высокий уровень траффика, а также продаже контента, поступающего на портал, мобильным операторам и платным телеканалам. Бондарчук отметил, что Krolik.ru получает права на все короткометражные фильмы, которые будут размещаться на сайте. Гендиректор Movie Research Олег Иванов, сотрудничающий с Krolik.ru, добавляет, что в рамках проекта его компания будет проводить исследования реакции аудитории на выход в прокат новых картин. "Ситуацию с этим проектом подкосил кризис, - говорит Бондарчук. - Инвесторы, которые должны были вкладывать средства в Krolik.ru, отказались от своих планов". Он не исключает, что из проекта может выйти также Creative Media. Поэтому сейчас Бондарчук, по его словам, ведет переговоры с несколькими инвесторами, в том числе с фондом RMV и Михаилом Прохоровым.