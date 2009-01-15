Ирина Дубцова отдала сына Роману Черницыну

Экс-«фабрикантка» Ирина Дубцова уехала на отдых заграницу, оставив малолетнего сына на попечении бывшего мужа, солиста группы Plazma Романа Черницына, сообщает Life. Целых десять дней артист нянчился с трехлетним Артемом, пока звездная мама малыша вместе со своими друзьями отдыхала на Шри-Ланке. - Ирина давно мечтала поехать в эту экзотическую страну, а Роман все время просил отдать на недельку сына, - говорит мама певицы Наталья Борисовна. - Он безумно любит своего сына и был очень рад возможности посидеть с ним.