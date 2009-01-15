Собчак запретили пить алкоголь

«Последний герой», вероятно, станет действительно последним рискованным телешоу, в котором приняла участие заводила Собчак. После мышиной лихорадки, которую Ксения Анатольевна подцепила на острове в Панаме, на ее светскую долю выпало немало испытаний. Самое любопытное из них - строгий запрет на жирное, копченое и алкоголь. Если без жирного и копченого точеная блондинка проживет спокойно, то вот банкетно-фуршетная жизнь без игристого возможной не представляется. Тем не менее именно такие акценты расставили врачи-инфекционисты, которые помогали Ксюше справиться с болезнью, сообщает Life. - Из-за мышиной лихорадки серьезно страдают почки, - рассказала специалист по данному вопросу врач Ирина Горланова, - работать, как у здорового человека, они теперь начнут только через два года. Срок большой, но что поделаешь, в течение всего этого восстановительного периода придется отказаться от майонеза, жирной, копченой пищи, а также никотина и алкоголя.