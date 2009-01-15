К юбилею Аллы Пугачевой в Литве выйдет книга

В Литве готовится к изданию книга, приуроченная к 60-летнему юбилею Аллы Пугачевой. В основу книги положена диссертация польского ученого Гжегожа Пиотровского "Алла Пугачева – феномен русского песенного искусства", которую он написал в 2003 году на соискание степени доктора музыковедения. Это единственная в мире серьезная научная работа, посвященная всестороннему анализу творчества популярнейшей российской певицы и композитора. «Издавая эту книгу, мы хотим сделать Алле Пугачевой приятный и ценный подарок, тем более, что с Литвой и Польшей российскую примадонну связывает много красивых воспоминаний», - говорит Delfi редактор будущей книги и автор проекта, директор компании Vilnius Event Group Виталис Масенас. В 1978 году на международном фестивале в Сопоте Алла Пугачева выиграла Гран-при за песню «Все могут короли». В начале 1980-х годов ярчайшая звезда российской поп-музыки с большим успехом гастролировала в Польше, где до сих пор является одной из любимейших исполнительниц. С Литвой примадонну также связывают важные факты биографии. В свое время Алла Пугачева прожила здесь 3 года и даже, по признанию самой певицы, выучила литовский язык. По словам организаторов проекта, книга, издаваемая в Литве, могла бы стать одним из ярких акцентов программы «Вильнюс – столица европейской культуры' 2009», подчеркивающих давние традиции вильнюсского книгопечатания. В настоящее время книгу переводят с польского на русский язык. В уникальном издании будут размещены и работы литовских фотохудожников. По окончании совместного польско-литовско-российского проекта в Вильнюсе и Москве планируется провести презентацию книги «Алла Пугачева – феномен русского песенного искусства».