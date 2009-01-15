Юля Савичева стала послом

На открывшемся в Петербурге фестивале японской культуры певица Юлия Савичева получила диплом, подтверждающий ее статус «Посла», и... новую для себя миссию. На протяжении всего будущего года вместе с культовым японским диджеем Катана Савичева будет ездить по городам России и пропагандировать разные аспекты культуры Страны восходящего солнца, сообщают "Аргументы неделi". «Мы постараемся показать россиянам настоящее анимэ, рассказать, что такое настоящие суши и кимоно», - утверждает певица. Не исключено, что в ближайшее время артистка запишет и парочку музыкальных треков на японском языке.