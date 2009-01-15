«Любэ» выпускает новый юбилейный альбом

феврале выйдет новый альбом «Любэ» «СВОИ», работа над которым заканчивается в студии. 2009 год для группы «Любэ» - юбилейный. Начиная с 1989 года, композиции в исполнении группы занимают лидирующие строчки российских хит-парадов и становятся не просто шлягерами на один день, а практически народными песнями. «Любэ» получает статус одного из наиболее востребованных, любимых и признанных публикой коллективов. 20 февраля в Ледовом дворце Санкт-Петеребурга, 22 и 23 февраля в Государственном Кремлевском Дворце «Любэ» представит концертную программу «СВОИ», в которую войдут как новые песни, так и проверенные временем хиты «Мой адмирал», «Давай за», «Там, за туманами», «Главное, что ты есть у меня», «Ты неси меня, река», «Комбат», «Атас» и множество других, не менее достойных. В активе группы на сегодняшний день восемь номерных, два концертных альбома, четыре сборника лучших песен, фильм «Зона Любэ». Солист Николай Расторгуев получил звание «Народного Артиста РФ» и Орден «За Заслуги перед Отечеством IV степени», а музыканты группы Анатолий Кулешов, Виталий Локтев и Александр Ерохин были удостоены звания «Заслуженный Артист РФ». За время существования группы ее концерты посетили более трех с половиной миллионов зрителей. На выступлениях «Любэ» среди самых обыкновенных зрителей присутствуют и первые лица Российской Федерации и стран СНГ. В 2002 году сольный концерт «Любэ» в Сочи посетил Владимир Путин. А в День Выборов 2 марта 2008 года во время концерта на Васильевском спуске, когда группа «Любэ» исполняла песню «Давай за», на сцену вышли уже Владимир Путин и Дмитрий Медведев.