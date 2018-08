Metallica и Run DMC войдут в Зал славы рок-н-ролла

Группы Metallica и Run DMC будут включены в Зал славы рок-н-ролла. Торжественная церемония состоится 4 апреля 2009 года в Кливленде, штат Огайо. Кроме того, праздничные мероприятия, приуроченные к этому событию, будут проходить в течение недели. Помимо названных групп, в Зал славы также будут включены гитарист Джэфф Бек, вокальный ритм-энд-блюз коллектив Little Anthony & The Imperials и соул-певец Бобби Вомак. "В этом году список артистов, которые будут включены в Зал славы, действительно отражает самую суть нашей организации", - заявил директор Фонда Зала славы рок-н-ролла Джоэл Пирсман. "Эти музыканты являются наглядной демонстрацией того, насколько разнообразным может быть рок-н-ролл. Мы гордимся тем, что имеем возможность отметить вклад этих артистов в историю музыки," - подчеркнул Пирсман. Напомним, что для того, чтобы получить возможность стать номинантом на включение в Зал славы, необходимо, чтобы с момента выхода первого альбома того или иного музыканта прошло не менее 25 лет. Дебютный альбом Metallica, которая считается наиболее успешной хэви-метал группой двух последних десятилетий, был записан в 1983 году. Пластинка "Kill 'Em All" вышла на лейбле Megaforce Records. Отметим, что Run DMC станут второй рэп-группой в истории музыки, включенной в Зал славы. Предшественниками нью-йоркцев были пионеры стиля Grandmaster Flash & The Furious Five, которые стали членами Зала славы в 2007 году. Кроме того, на церемонии состоится первое с 2002 года выступление Run DMC. Коллектив не давал концертов с тех пор, как один из участников группы, Джем Мастер Джем, был застрелен в студии в Нью-Йорке. Для Джэффа Бека введение в Зал славы станет вторым в карьере. Так, музыкант был включен в Зал в 1992 году в составе группы The Yardbirds, участником которой он был в течение 18 месяцев.