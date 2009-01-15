В Америке открывается один из наибольших фестивалей независимого кино

В городе Парк-Сити в штате Юта, США открывается международный кинофестиваль "Сандэнс" - один из крупнейших в мире форумов независимого кино. В этом году в смотре учавствуют 118 полнометражных художественных фильмов и 96 короткометражных лент из 21 страны, передает NEWSru.com. Фильмы были отобраны из 5 661 представленных картин со всего мира. В программе 87 мировых и 19 североамериканских премьер. Форум открывается показом анимационного фильма "Мэри и Макс" о дружбе австралийского подростка и страдающего ожирением жителя Нью-Йорка. Организует фестиваль "Институт Сандэнс", созданный знаменитым киноактером Робертом Рэдфордом в 1981 году. Сюда привозят свои работы как прославленные мастера, так и начинающие режиссеры. Фестиваль завершится 25 января красочной церемонией награждения победителей. А в Германии готовятся к "Берлинале". Берлинский кинофестиваль, который пройдет в немецкой столице с 5 по 15 февраля, огласил часть своей программы. В этом году "Берлинале" раскроет тайны пищевой промышленности. Документальный фильм "Food, Inc." откроет программу "Кулинарное кино" в рамках кинофестиваля.