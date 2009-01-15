Новый альбом Патрисии Каас стал бриллиантовым в России

Новый альбом Патрисии Каас “Kabaret” удостоен высшей награды Национальной Федерации Производителей Фонограмм (НФПФ) – бриллиантовым диском. Новая пластинка французской певицы превзошла все бестселлеры последних лет, разойдясь тиражом в 500 000 копий. Согласно принятой в России системе сертификации тиражей, эта цифра соответствует 16 золотым дискам! Для таких альбомов вводится специальная, штучная категория - Бриллиантовый альбом. Соответствующий сертификат НФПФ был недавно вручен певице, открывшей 24 ноября свой Мировой тур в Государственном кремлевском дворце. Как сообщает Sony BMG, Патрисия Каас заняла особое место в сердце российского слушателя еще в конце 80-х, когда из первых киосков звукозаписи зазвучали такие ее хиты, как ‘Mademoiselle chante le blues’ и ‘Mon mec à moi’. В отличие от множества быстро забывшихся пост-перестроечных звезд, любовь отечественной аудитории к Патрисии с честью выдержала испытание временем: главный российский триумф ждал певицу в 2008 году, уже после десятков суперхитов и дюжин аншлаговых концертов. Чувства российской публики взаимны: Патрисия всегда с огромным удовольствием выступает в России. В ближайшие месяцы эти слова получат зримое подтверждение – у певицы запланирован масштабный тур по более чем 20 крупнейшим городам России, а в новый альбом «Kabaret» Патрисия включила романс на стихи Марины Цветаевой «Мне нравится (что вы больны не мною)», исполненный на русском и французском языках.