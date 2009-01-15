Жанна Фриске устала жить в России

Жанна Фриске на днях покинула Россию и отправилась в Майами. Сама она мотивировала эту поездку тем, что ей уже поднадоели все эти новогодние корпоративы, но больше всего – слухи вокруг ее якобы свадьбы, сообщает Showbiz Media. По словам представителей Фриске, она действительно очень устала и ей необходим отдых, а Майами – то самое место, где можно расслабиться. Кроме того, в очередной раз подтвердилась информация о том, что информация о свадьбе Фриске – это происки журналистов, в реальности же о чем-то подобном не идет и речи.