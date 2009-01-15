Сегодня Егор Кончаловский отмечает день рождения

15 января день рождения отмечает сын Андрона Кончаловского – Егор. Режиссер "Консервов" и "Антикиллера". В новом году мы с нетерпением ждем премьеры его продюсерского и отчасти режиссерского проекта "Москва, я люблю тебя!". Егор из рода Михалковых, с самого детства рос в знаменитом окружении, в мире, полном любых довольствий. Видимая состоятельность не скрывала переживаний Егора из-за развода родителей Натальи Аринбасаровой и Андрона Кончаловского. Отношения с отцом у Егора вообще складывались очень сложные. Тем не менее, именно профессия отца стала определяющей для Кончаловского-младшего. Несмотря на профессию искусствоведа, полученную в Кембридже, Егор работал ассистентом у папы на картинах "Танго и Кэш", "Гомер и Эдди" и других. В начале 1990-х занялся рекламой и снял около 200 роликов. Позднее дебютировал как режиссер с художественным фильмом "Затворник". Однако массовый успех Егору принесла трилогия "Антикиллер" с Гошей Куценко в главной роли. В своих лентах Кончаловский всегда снимает супругу – красавицу Любовь Толкалину. Если вы не являетесь поклонником Егора, сегодня также можно поднять бокал за испанскую монархию – там праздник у супруга старшей дочери королей - Иньяки Ундаргарино. Или за композитора Максима Дунаевского. Впрочем, никогда не поздно вспомнить уже покинувших этот свет знаменитых людей – таких как Александр Сергеевич Грибоедов (задавший в свое время актуальнейший вопрос "А судьи кто?") или Мартин Лютер Кинг.