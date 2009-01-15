Алла Пугачева осталась на Старый Новый год дома

В прошлом году к середине января уже все знаменитости были в Москве и перебегали с одного светского раута на другой. В ночь с 13 на 14 января - в канун Старого Нового года, в свет вышли только солистки группы “Фабрика” Ира Тонева и Сати Казанова. Красотки отметили праздник походом в кинотеатр. В московских клубах была замечена и певица Слава. Вернувшись с Мальдив, знойная брюнетка тут же окунулась в богемную жизнь. Остальные звезды пока еще “зажигают” на заграничных курортах. Маша Малиновская улетела в Лос-Анджелес, Жанна Фриске еще греется на пляжах Майами, а Николай Басков в компании очаровательной телеведущей и экс - “Мисс Вселенная” Оксаны Федоровой и продюсера Яны Рудковской махнул на остров Маврикий. А Алла Пугачева, которая планировала вместе с Максимом Галкиным провести новогодние каникулы в Америке, отметила Старый Новый год в Москве , в своей квартире на Филипповском переулке. Без шумных гостей и хороводов у елки. Правда, как стало известно, в 20-х числа января, звездная пара планирует отправиться в турне по Америке с шоу “Русского радио” “Золотой граммофон”. Окружение Примадонны поделилось с “КП”, мол певица осталась в неописуемом восторге от новогодней ночи. Напомним, Пугачева и Галкин решили отметить Новый год не на сцене, а в кругу друзей. Мол, певица настояла на домашнем празднике. Максим Галкин решил вывезти Аллу Борисовну 31 декабря в деревню в загородный дом Александра Буйнова и его жены Алены. Друзья Пугачевой и Галкина рассказали, что праздник удался на славу: был смешной капустник, во дворе дома Буйнова было потрясающее лазерное шоу с чукчами и настоящими оленями.