Юля Савичева спасает бабушку

Популярная певица очень переживает за здоровье своей любимой бабули Людмилы Георгиевны. Узнав, что 62-летнюю бабушку мучают сильные боли в ногах, девушка прислала в родной Курган большую посылку с лекарствами, сообщает Life. - Юлечка купила много новых дорогих лекарств, которые сейчас рекламируют, - говорит Людмила Георгиевна. - Но самое главное - она прислала два пакета грязи, которую специально для меня везла с Мертвого моря! Говорит, что эта грязь очень целебная и должна мне помочь. По словам бабули, внучка не забывает о своих родных. Например, дедушке-художнику Савичева отправила в подарок новые кисти и холсты. - Одно плохо: уж больно мы редко с ней общаемся, - вздыхает Людмила Георгиевна. - В декабре ездила в Москву к родне, так мы с Юлечкой даже не встретились, так она была занята. Когда звоню ей на сотовый, один ответ: "Абонент вне зоны доступа"... А так хотелось бы чаще слышать ее голосок!