Трагедия в семье Василия Ливанова

У знаменитого исполнителя роли Шерлока Холмса Василия Ливанова давно не ладились отношения с сыном Борисом. Пару лет назад после ссоры с отпрыском артист даже вынужден был обратиться в милицию. Тревожился Ливанов-старший не зря. Пристрастие сына к алкоголю в итоге привело к трагедии. Как мы уже писали, в новогодние праздники Ливанов-младший был задержан по подозрению в убийстве. Говорят, Борис приревновал жену к одному из знакомых, а потом мужчину нашли мертвым на лестничной клетке. Сейчас Борис Ливанов находится в следственном изоляторе, пишет "Комсомольская правда". Причиной трагедии почти наверняка стало систематическое злоупотребление спиртным. Более того, Ливанов-младший слыл ревнивцем. Как рассказывают его знакомые, он запросто мог наброситься с кулаками на любого, кто только смотрел на его жену. Теперь, когда случилась трагедия, знающие Бориса Ливанова люди ищут корни произошедшего в прошлом. Вот что рассказал один из институтских преподавателей Ливанова-младшего: "Боря Ливанов подавал большие надежды. Удивительно талантливый человек, очень добрый. Его будущая жена Катя поначалу была вроде ничего - миленькая, хорошая. Но вот она его увлекла, и все пошло-поехало. Рядом с ней он пить стал. Отношения с родителями складывались сложно. Он, по-моему, отца бил... Ливанов-старший приходил ко мне и просил, чтобы я подписал какой-то документ, что Борис его бьет. Вроде бы в суд хотел подать. Я отказался, потому что этих вещей не знаю..." "Вася поделать ничего не мог, - сетует преподаватель Ливанова. - Сын же такой здоровый, большого роста. На деда похож очень, копия просто. И по характеру такой же - жесткий, решительный. Вася говорил, надо сына спасать. Но как? С алкоголиками тяжело. Борис приходил на учебу, от него пахло спиртным. Я ему говорил: "Как ты можешь таким на занятия приходить?" Он - мне: "Я вас люблю, уважаю". "Уважаешь, а пьяным ходишь..." Жалко. Я считал, что эта девушка - гибель для него. Уводит его не в ту сторону. Потом драка у него с другим мальчиком из-за Кати была. В милицию попали... Борис и Катя все реже посещали занятия. И мы их обоих отчислили с курса за неуспеваемость, за пьянство бесконечное... После отчисления звал его: "Приходи ко мне на курс, я тебе дам постановку, займись чем-нибудь". Не пришел. Василий Ливанов, отец, попивал, но все-таки за голову брался. А сын, видимо, сильным алкоголиком стал..."