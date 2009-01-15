Бывший участник Blink-182 начнет сольную карьеру

Бывший басист и вокалист калифорнийской поп-панк группы Blink-182 Марк Хоппус заявил, что намерен начать сольную карьеру, сообщает Gigwise. Музыкант рассказал, что начал записывать материал для дебютной пластинки в августе 2008 года, сообщает Lenta. По словам Хоппуса, он написал десять песен, часть из которых находится в стадии обработки. В записи нескольких композиций принял участие бывший ударник Blink-182 Трэвис Баркер, который также играет вместе с Хоппусом в их совместном проекте +44. Хоппус рассказал, что дата выхода его дебютного альбома не назначена, поскольку музыкант еще не обсуждал этот вопрос с представителями рекорд-лейбла. "Большинство из тех, кто работает в звукозаписывающей компании пока не знает, что я работаю над записью диска", - отметил басист.