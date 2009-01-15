Песни с нового альбома Gorillaz поставили на радио

Виртуальная группа Gorillaz в среду на радио BBC 1 представила демоверсии песен с нового альбома. Один из создателей коллектива музыкант Дэймон Албарн (Damon Albarn), выступавший в качестве ведущего, принес записи на программу, сообщает Lenta. Название нового, третьего альбома Gorillaz пока не известно, примерная дата выпуска пластинки также не называется. Как пояснил один из участников Gorillaz Мердок Никкалс на официальном сайте, изначально предполагалось, что заменять ведущего в вечерней программе будет он, однако внезапно возник Албарн, а музыканта пригласили в эфир лишь затем, чтобы "типа сказать привет". "Конечно, тут какая-то ошибка. Так что да, я приду, не сомневайтесь. Посмотрим, кто у кого в гостях", - замечает Никкалс в сообщении, опубликованном незадолго до передачи. Напомним, в апреле 2007 года бывший лидер и вокалист группы Blur Албарн заявил, что Gorillaz не планирует выпускать новые альбомы. Однако в сентябре 2008 года Албарн и второй создатель группы дизайнер Джейми Хьюлетт объявили о возобновлении виртуального проекта. Первая пластинка "Gorillaz" вышла в 2001 году, а в 2005-м появился альбом "Demon Days". Gorillaz попали в Книгу рекордов Гиннесса как самый успешный виртуальный проект.