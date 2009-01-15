Мадонна признана самой успешной артисткой 2008 года

Издание Los Angeles Times опубликовало ежегодный рейтинг самых успешных артистов, совместно составленный компаниями Pollstar и Nielsen SoundScan. При составлении топ-листа учитываются данные о проданных альбомах, билетах на концерты, а также количество скачиваний композиций того или иного музыканта или группы из официальных интернет-ресурсов за год только в США, сообщает Life. Первое место хит-парада, состоящего из 20 пунктов, заняла поп-певица Мадонна, которая заработала за 2008 год 120,1 миллиона долларов. В течение прошедшего года 5,5 миллионов американских поклонников певицы купили билеты на ее шоу. Общий доход Мадонны в 2008 году составил 281,6 миллиона долларов. Отметим, что Nielsen SoundScan признала концерты певицы, которые она дала в 2008 году в рамках своего тура "Sticky & Sweet", наиболее прибыльными. В свою очередь Pollstar отдала туру Мадонны первую строчку своего рейтинга самых успешных северо-американских гастролей года. Второе место в топ-20 по версии Los Angeles Times досталось канадской певице Селин Дион, которая смогла заработать за счет продаж альбомов и билетов на ее выступления в США 106, 8 миллионов долларов. Третью строчку рейтинга занял американский кантри-исполнитель Кенни Чесни, доход которого составил 95,7 миллиона долларов. Также в список самых успешных артистов попали австралийская группа AC/DC, заработавшая в США 82 миллиона долларов и занявшая четвертое место, британский коллектив Coldplay, которому досталась пятая позиция топ-листа (81,6 миллиона долларов), а также Bon Jovi, Брюс Спрингстин, Metallica, The Police, Том Петти и другие музыканты.