Создатель «Астерикса» продал права на комикс

Художник Альбер Удерзо, создавший полвека назад комикс об Астериксе, уступил часть прав на свое детище крупнейшему французскому издательству Hachette Livre. Дом Hachette получил 60 процентов в компании Editions Albert-Rene, которая публикует «Астерикса», и разрешение на продолжение комикса после смерти Удерзо. Сильви Удерзо, дочь художника, которой досталось 40 процентов Editions Albert-Rene, опубликовала статью с осуждением сделки в газете Le Monde. По мнению Сильви Удерзо, на ее 81-летнего отца повлияли консультанты, заставившие его переменить некогда принятое решение - не разрешать продолжение комикса после смерти. Теперь же ей, наследнице Альбера Удерзо, приходится сражаться с «худшими врагами Астерикса - промышленниками и финансистами». Сильви Удерзо считает, что сделка погубит наследие отца. Альбер Удерзо и его соавтор Рене Госсини познакомились в Брюсселе в конце 1950-х. В 1959 году первая история об Астериксе, храбром галле, который вместе с верным другом Обеликсом защищает родную деревню от римских легионов, была напечатана в детском журнале Pilote. Первая книга об Астериксе вышла в 1961 году. Рене Госсини умер в 1977 году, и с тех пор Альбер Удерзо рисует истории своих героев один. К 2008 году приключения Астерикса и Обелиска переведены на 107 языков и изданы тиражом около 300 миллионов экземпляров. В октябре 2009 года Удерзо выпустит новую книгу - к 50-летию первого комикса.