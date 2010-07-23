Газета, сообщившая о разводе Питта и Джоли, выплатит им компенсацию

Высокий суд Лондона постановил, что британская газета, объявившая о том, что актеры Брэд Питт и Анджелина Джоли намерены развестись, должна выплатить звездной паре денежную компенсацию, сообщило в четверг агентство Ассошиэйтед Пресс. Знаменитые актеры в феврале этого года подали в суд на британский таблоид News of The World, написавший, что голливудская пара собирается развестись. В газете также упоминалось, что Питт и Джоли договорились о дележе имущества в размере 320 миллионов долларов и о порядке установления опеки над своими шестью детьми. В ходе судебного разбирательства все эти утверждения были признаны ложными, и газета согласилась напечатать опровержение, а также выплатить актерам денежную компенсацию. Сумма денежных выплат не называется. По данным британской телекомпании SkyNews, супружеская пара планирует перевести все полученные средства в благотворительный фонд Джоли-Питт.