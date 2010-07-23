Ален Делон приедет в Приморье на кинофестиваль

Звезда мирового кино, французский актер Ален Делон примет участие в VIII международном кинофестивале «Меридианы Тихого», который пройдет во Владивостоке с 11 по 17 сентября, сообщил РИА Новости в четверг представитель пресс-службы дирекции форума. «Ален Делон посетит Владивосток впервые, он примет участие в церемонии закрытия кинофестиваля. Он также дал согласие на проведение творческой встречи с поклонниками его таланта и молодыми мастерами кино», - уточнил собеседник агентства. По его словам, дирекция кинофестиваля послала приглашение другим известным актерам, режиссерам, сценаристам, операторам. Часть из них уже дали согласие приехать во Владивосток. Ранее сообщалось, что дирекция кинофестиваля за два месяца до открытия сформировала все 17 программ форума, включив в них около 150 лент из 24 стран. Всего на участие в восьмом кинофестивале поступило 729 заявок из 51 страны мира. В главной программе кинофорума - конкурсе за Гран-при - будут представлены 20 работ из 17 стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). В их числе Япония, Таиланд, США, Перу, Мексика, Колумбия, Австралия, Россия и другие, отметил собеседник. Праздник кино пройдет не только во Владивостоке. В рамках традиционной программы «Кинотур» любимые актеры отправятся на встречу со зрителями в самые отдаленные поселки Приморского края, сказал представитель пресс-службы. Делон снялся в 88 кинофильмах, в числе которых есть и популярная российская лента, - «Тегеран-43» режиссеров Александра Алова и Владимира Наумова. Эта работа стала в 1981 году лауреатом Московского международного кинофестиваля. В 1962 году за роль в картине «Затмение» Ален Делон удостоен специального приза Каннского кинофестиваля, а 1985 году - высшей награды французской киноакадемии «Сезар» за роль в драме «Наша история». В 1991 году он получил из рук президента Франции Франсуа Миттерана орден Почетного легиона - высший знак отличия и официального признания особых заслуг перед страной.