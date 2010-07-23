Моисеев рассказал о своей молодости матом в прямом эфире

Приглашенный на радио «Маяк» Борис Моисеев поведал о своей молодости известной ведущей Лере Кудрявцевой. Все бы ничего, но слова он при этом не выбирал, вернее, выбрал самые непристойные. Певец так разошелся, вспоминая годы в хореографическом училище, что цензурные слова терялись на фоне обилия мата, пишет «МК». Как ни старалась Лера оградить уши слушателей от брани Моисеева, звезда шоубиза уже не мог остановиться. Прозрение наступило уже после, как оказалось, прямого эфира. Борис думал, что радиопередача пойдет в записи, и все его оскорбительные выражения вырежут. Но прямой эфир донес до аудитории каждое слово оскандалившейся звезды. Моисеев публично извинился перед слушателями и перед Лерой, которой теперь предстоит разговор с руководством станции за данный инцидент.