Жанна Фриске порадует поклонников «энергичной видеоработой»

Жанна Фриске выпустила новый сингл «Дождь», который войдет в готовящийся альбом артистки. Как рассказала корреспонденту Intermedia pr-агент певицы Аниса Ашику, Жанна не планирует снимать клип на вышеупомянутую композицию. В настоящее время г-жа Фриске пишет еще один трек, на который и будет сниматься видео. К сожалению, по словам Анисы, говорить о концепции и идее ролика еще рано: «Это сюрприз. Могу сказать только, что в новом сезоне Жанна порадует зрителей энергичной видеоработой». Изначально планировалось приоткрыть «завесу тайны» в июле, но у певицы было слишком много концертов плюс день рождения, который она улетела отмечать на Мальдивы. Творческие планы сдвинулись на август или даже на сентябрь-октябрь. В октябре на экраны выйдет фильм Клима Шипенко «Кто я?» с участием г-жи Фриске, премьера которого прошла в июне на «Кинотавре». «Жанна ждет этого с нетерпением и надеется на приятные отклики зрителей и кинолюбителей», - говорит Аниса.