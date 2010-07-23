Пугачева худеет, чтобы влезть в платье от Юдашкина

Показы мод в Москве проводят чуть ли не каждый день. Стройные модели сотнями дефилируют по подиумам столицы и демонстрируют публике последние изыски моды. Вот только насмотревшись на этих моделей, обычные женщины рискуют впасть в депрессию. Да и как иначе? Им-то, далеким от модельных форм, ни в жизнь не натянуть на себя такие платья. А ведь как хочется. И хочется всем. Даже Алле Пугачевой. Она сама призналась в этом после очередного показа Валентина Юдашкина. Примадонна заявила, что вновь села на диету ради платья от любимого модельера. Обычно Алла не гоняется за модой. Вся страна знает, что Примадонна не оригинальна в выборе платьев. Ее любимый вид одежки — балахон. — Для меня очень просто шить! — признавалась как- то Пугачева. — Взял кусок тряпки, вырезал отверстие для головы и... готово! Однако, похоже, все это — в прошлом. С уходом со сцены Алла начала новую жизнь и, видимо, для этой жизни ей нужен новый имидж! — Мечтаю похудеть и влезть-таки в платье от Юдашкина! — призналась Пугачева после показа друга-модельера в Москве. — Но пока не могу! Вот сейчас вновь взялась за диету, но не знаю, получится ли! Ведь поесть я люблю! Получится! Результат диеты уже виден по Примадонне. За последний месяц Алла Борисовна прилично похудела, а уж ее ножки, которые певица не без гордости демонстрирует окружающим, — ну просто загляденье. За похудание высказываются и врачи звезды. И жару будет легче переносить, и для сердца полезнее.