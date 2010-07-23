Лена Катина возвращается в Лос-Анджелес для работы над альбомом

Экс-солистка группы «Тату» Лена Катина 24 июля отправится в Лос-Анджелес, где продолжит работу над своим дебютным альбомом. Как рассказала пресс-атташе певицы Евгения Воеводина корреспонденту Intermedia, у Лены уже было пять рекорд-сессий, и сейчас предстоит шестая. На своем официальном сайте Лена уже выложила запись одной новой баллады, но это не сингл и даже не финальная версия композиции, уточняет Евгения. Помимо записи новой пластинки, остаток лета г-жа Катина будет в Лос-Анджелесе готовиться к сольному концерту в Сан-Франциско, который состоится 17 сентября.