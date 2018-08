Boney M не дали спеть свой главный хит

Организаторы Палестинского международного фестиваля попросили Boney M не исполнять композицию «Rivers of Babylon» во время своего выступления. Boney M были приглашены в качестве одних из гостей мероприятия. Столь странная просьба организаторов, вероятно, была продиктована тем, что в одном из известнейших хитов группы цитируется Псалтырь одной из участниц. Вокалистка Мэйзи Уильямс, заявила, что не знает чем именно была продиктована эта просьба, однако, все участники группы были расстроены этим. Оригинальная песня «Rivers of Babylon» была написана ямайской регги-группой The Melodians в 1970 году. Но популярность композиции принесла кавер-версия в исполнении Boney M восемь лет спустя. В припеве цитируется 137 псалмов, выражающих скорбь евреев о потерянной Родине. Видимо именно это показалось палестинским организаторам фестиваля «неподобающим».